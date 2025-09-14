◇パ・リーグロッテ―楽天（2025年9月14日楽天モバイルパーク）ロッテのドラフト1位ルーキー西川が0―3の4回2死二塁から右前適時打を放った。今季99安打目で、楽天の宗山と並んで新人の安打数トップに立った。西川は「2番・左翼」で先発出場し、初回の第1打席で四球、2回の第2打席は三ゴロ。規定打席には到達していないものの、打率・287で新人王獲得も視野に入ってきている。▼ロッテ・西川打ったのはチェンジアッ