「大相撲秋場所・初日」（１４日、両国国技館）元幕内の人気力士、東幕下３１枚目の炎鵬（３０）＝伊勢ケ浜＝が日向龍（武蔵川）と対戦。体勢を崩しながら引き落とし、白星を拾った。相手の突き押しをいなし、後ろ向きの相手を難なく送り出すと思われたが、粘られて逆に自分の体が崩れた。押し込もうとする相手をタイミング良く引き落とし、両手をつかせ逆転勝ち。「完全に負けた相撲だった。最後まで諦めなかった」と冷静に