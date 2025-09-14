¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè1ÀáÀÝÆîÂç0¡½60µþ»ºÂç¡Ê2025Ç¯9·î14ÆüÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡ËÀÝÆîÂç¤Ï80Ê¬´Ö²¿¤â¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µþ»ºÂç¤Ë10¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤Æ´°ÇÔ¤·¤¿¡£À¥ÀîÃÒ¹­´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½Õ¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¤Ó¤Ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤ÏA¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¿Ø22¥á¡¼¥È¥ë¥é¥¤¥óÆâ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾17Ê¬¤ÏÁê¼ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤ÇSOÂ¼¾å¹äÎ°¡Ê4