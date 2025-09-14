ＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」が１２日に放送され、落語家の笑福亭鶴瓶、Ｋｉｓ-Ｍｙ-Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔がＭＣを務めた。この日のゲストは、女優・有村架純。受験に精を出すギャル女子高校生をみずみずしく演じて注目を浴びた２０１５年公開の主演映画「ビリギャル」の撮影秘話を明かした。有村は、同映画のオファーがあった時点では「私には、たぶん無理っていう…。クランクインの前日の夜まで分からなかったです。役の