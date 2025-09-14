愛知県犬山市の「入鹿池」のそばで献花し、手を合わせる女性＝14日午前5月に航空自衛隊のT4練習機が墜落し隊員2人が死亡した愛知県犬山市のため池「入鹿池」で14日、地元の貸しボート組合が10月1日からの営業再開を前に、安全祈願祭を開いた。組合員や防衛省、市の関係者ら20人が参列。隊員2人を追悼し営業の安全を祈った。祈願祭では神事が行われ、参列者が玉串をささげた。中村直人組合長は「今日で発生からちょうど4カ月に