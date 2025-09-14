最終日、ウイニングパットを沈めギャラリーの声援に応える金沢志奈。通算10アンダーで優勝＝大洗GCソニー日本女子プロ選手権最終日（14日・茨城県大洗GC＝6840ヤード、パー72）3位から出た30歳の金沢志奈が71で回り、通算10アンダーの278で並んだ桑木志帆とのプレーオフを制してツアー初優勝を国内四大大会で飾った。3年シードと賞金3600万円を獲得した。1打差の3位に永峰咲希と小林光希が入った。通算7アンダーの5位は青木瀬