女優上戸彩（39）が14日、フジテレビ系「ボクらの時代」に出演。女優業について「負い目があった」と話した。映画「沈黙の艦隊」で共演した大沢たかお（57）との対談。大沢から「芸能始めたのはスゴい昔でしょ」と問われて「小学校6年でこの世界に入って」と返した。大沢から「小6でしょ、それはどうだったの」と尋ねられて、上戸は「私は人前が苦手で、保育士さんになりたかったので、1回エキストラでもいいので、天気予報の後ろ