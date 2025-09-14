俳優山田裕貴（34）が、14日放送のTOKYO FM「木村拓哉Flow」に出演。自身の俳優デビュー作にあたる特撮ドラマ「海賊戦隊ゴーカイジャー」を経験して良かったことを語った。山田は「海賊戦隊ゴーカイジャー」について「めちゃくちゃいろんなこと経験できるんですよ。子どもたちにはあんまり聞かせたくないですけど、アフレコっていうのがあったりだとか。変身した後、声を入れる作業があったりとか」と具体的に語った。木村拓哉は