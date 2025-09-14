横浜ビー・コルセアーズは9月14日、ケーレブ・ターズースキーが13日にトッケイセキュリティ平塚総合体育館で行われた上海シャークスとのプレシーズンゲームで負傷したことを発表。肋骨骨折、外傷性気胸と診断され、全治2カ月程度だという。 ターズースキーは212センチ112キロのビッグマン。群馬クレインサンダーズでの2024－25レギュ