【その他の画像・動画等を元記事で観る】 結成15周年イヤーを駆け抜けるwacciが、9月13日に東京・日比谷野外大音楽堂にて初となるワンマンライブを開催。そのライブレポートが到着した。 ■初の野外ワンマンは長年のファンにはたまらない曲からスタート wacciにとって初の野外ワンマンとなる本公演はチケットが即日SOLD OUTとなり、多くのファンが駆けつけた。ライブは「泣きっ面」「大丈夫」「晴れるから」