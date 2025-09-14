オリックスの曽谷龍平投手が１４日、京セラドーム大阪で行われたソフトバンク戦で二回、投球後、打者の折れたバットが胸部を直撃し、緊急降板した。曽谷投手はその場に倒れ込み、担架で運び出された。球団によると、検査のため、大阪市内の病院へ向かった。今月９日には日本ハムの八木裕打撃コーチも、折れたバットが頭部に当たり、入院する事案が起きている。