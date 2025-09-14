◇プロ野球セ・リーグ巨人11xー10阪神（13日、東京ドーム）9-10で迎えた9回、巨人は先頭の中山礼都選手がフォアボールを選ぶと、続くリチャード選手が内野安打とノーアウト1、2塁のチャンスを作ります。ここで打席に入ったのはルーキーの浦田俊輔選手。阪神のドリス投手相手に初球からバントの構えを見せます。ここをキッチリ送った浦田選手からは雄たけびとガッツポーズが飛び出しました。「今日は気持ちで行こうと思った。ドリ