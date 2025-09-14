日向坂46が9月17日に発売する15thシングル「お願いバッハ！」に収録される、カップリング楽曲「言葉の限界」のMVが公開された。同曲は各音楽配信サイトでのストリーミング＆ダウンロードも同時にスタートしている。映像の中では、今作の活動でグループからの卒業を発表している二期生・河田陽菜がセンターを務めることが判明することとなった。田舎の街を舞台に、仲間との楽しい思い出を胸に新たな未来へと旅立っていく河田の姿が