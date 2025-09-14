Ì¾¸Å²°»ÔÆâµÚ¤Ó¶á¹Ù¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤ò½ä¤ê¡¢¥Á¥ã¡¼¥é¡¼¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯ÆüËÜ½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê¡£ºòÇ¯²Æ¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤Àµ­²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ëº£Ç¯¤â¡Ø¥Á¥ã¡¼¥é¡¼º×¤ê2025½©¡Ù¤¬°¦ÃÎ¸©Ãæ²ÚÎÁÍýÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹ç¤Î¼çºÅ¤Ç9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¤ÇÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ë¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÃêÁª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªº£Ç¯¤Ï»²²ÃÅ¹¤¬40¸®¤ÈÁ°²ó¤è¤ê¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡ªºòÇ¯¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÅ¹