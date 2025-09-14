14日朝、兵庫県明石市の沖合いで漁船とプレジャーボートが衝突し、ボートが転覆して6人がけがをしました。【映像】漁船とプレジャーボートが衝突 1人重傷神戸海上保安部によりますと、午前8時54分ごろ、明石市の林崎沖で「プレジャーボートと衝突した。太ももをけがした人がいるので今から漁港に向かいます」と漁船から118番通報がありました。林崎漁港の南西1300m付近の海上で、全長約15mの漁船と約7mのプレジャーボートが