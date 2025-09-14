今夏にクラブ史上最高額の移籍金となる総額8000万ユーロ（約137億円）でニューカッスルに加入したドイツ代表FWニック・ウォルトメイドが、新天地で早速結果を残した。13日に地元メディア『クロニクル』が伝えた。リヴァプールへ移籍したアレクサンダル・イサクに代わる新エースは、13日のプレミアリーグ第4節ウルヴァーハンプトン戦で先発出場。29分にジェイコブ・マーフィーのクロスに頭で合わせて先制点を記録した。この1点