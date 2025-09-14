チェルシーで戦力外となっているコートジボワール代表FWダトロ・フォファナが、ファティ・カラギュムリュク（トルコ）にレンタル移籍することが決定した。13日、両クラブが発表している。レンタル移籍期間は2025−26シーズンまでとなり、ファティ・カラギュムリュク側の発表によると、契約には買い取りオプションも付随していることが明らかになっている。D・フォファナは2002年12月22日生まれの現在22歳。2023年1月にモルデ