JFL第21節 クリアソン新宿1（0-0）1アトレチコ鈴鹿18:00キックオフ味の素フィールド西が丘 入場者数 1,312人試合データリンクはこちらシーズンの3分2を終え、16チーム中14位の新宿が13位の鈴鹿をホームに迎えたゲーム。どちらも降格ゾーンに落ちないために勝利が必要な戦いは、ともに試合を決めきる機会を逃して痛み分けに終わった。勝利への手応えが掴めない。今後を戦っていくための自信を得られない。そんなもどかしさがどち