女子ゴルフの国内メジャー第２戦、ソニー日本女子プロ選手権は１４日、茨城県の大洗ＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、金沢志奈（３０）が通算１０アンダーで並んだ桑木志帆とのプレーオフを制して初優勝を飾った。優勝賞金は３６００万円。首位と１打差の３位から出た金沢は２バーディー、１ボギーとスコアを伸ばして１０アンダーとした。１８番パー４で行われたプレーオフは、金沢がパー、桑木がボギーだった。１打差