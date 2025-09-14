ドジャースの大谷翔平選手が49号の特大ホームランを放ちました。【映像】ホームランの瞬間敵地でのジャイアンツ戦に1番指名打者で先発出場した大谷。3回の第2打席の2球目、5試合ぶりとなる49号特大ソロホームランをセンターバックスクリーンに放ちました。史上6人目となる2年連続50号まで、あと1本です。ナ・リーグホームラントップのフィリーズのシュワーバーもこの日、51号を放っています。（ANNニュース）