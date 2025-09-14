?逆王手?だ。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本候補決定戦最終日（１４日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、１次リーグの成績を持ち越した３戦先勝方式で争う決勝第２戦は、フォルティウスがＳＣ軽井沢クラブに７―６で勝利。通算成績を２勝２敗とし、次戦に望みをつないだ。６―６で迎えた最終戦第１０エンド（Ｅ）。スキップ・吉村紗也香のドローショットがナンバー１を獲得すると、チーム全員で喜びを分か