【モデルプレス＝2025/09/14】俳優の山田裕貴が、14日放送の木村拓哉がパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組「木村拓哉 Flow」（毎週日曜11時30分〜11時55分／TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局）に出演。映画「東京リベンジャーズ」シリーズの裏話について明かした。【写真】山田裕貴＆西野七瀬、結婚前に見せた親密2ショット◆山田裕貴、吉沢亮から言われたこととは映画「東京リベンジャーズ」（2021年公開）に龍宮寺堅