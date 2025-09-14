女優の二階堂ふみ（30歳）が、9月14日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。“一人行動”が得意という話の中で「女優は群れないですよ」と語った。二階堂は今回、映画「遠い山なみの光」の宣伝を兼ねて、広瀬すず、吉田羊と共に番組のインタビューに対応。3人全員が「一人行動が得意」と答える。インタビュアーが「『一人でどっか行きます』とか、『ここ行けちゃいます』とか（なにかありますか？）」とたず