◆大相撲▽秋場所初日（１４日、東京・両国国技館）東幕下３１枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）が、西幕下３１枚目・日向龍（武蔵川）を引き落として、白星発進となった。「相撲は完全に負けている相撲。最後まで諦めなくて良かった」と振り返った。炎鵬は名古屋場所７日目の取組で左膝を負傷。五番相撲から途中休場し、２勝２敗３休に終わった。「剥離（はくり）骨折」だったという膝の状態については「土俵に上がったら関係はない。