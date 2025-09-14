気になる最安モデルの仕様とは？2025年9月4日、三菱自動車は「アウトランダーPHEV」の一部改良モデルを発表し、同日発売しました。なかでも、最も手頃な価格で設定されているエントリーモデルは、一体どのようなクルマなのでしょうか。一部改良で進化した最安グレード、他のグレードとなにが違う？【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”三菱の新「“4WD”クロスオーバーSUV」です！ （30枚以上）アウトランダーPHEVは、