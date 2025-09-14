育児に参加し、順調に育児レベルを上げていたはずの夫。しかし、娘が生後9か月のころから、夫は一切育児を放棄します。たままま(@decoboco.tama)さんは悶々としながらも、感情をぶつけ大ゲンカに。夫婦仲は冷めきってしまい、2人でカウンセリングを受けることになります。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『パパの育児力アップを目指して』をどうぞごらんください。