巨人のドラフト1位・石塚裕惺内野手（19）が初めて1軍に合流した。敵地で行われるDeNA戦の試合前に横浜スタジアムに姿を現した。石塚は今季、イースタン・リーグで54試合に出場して打率・325、3本塁打、23打点の好成績をマーク。13日の阪神戦では増田大がアクシデントに見舞われて途中交代したこともあり、万が一に備えての合流とみられる。