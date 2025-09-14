◆オリックス―ソフトバンク（14日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの海野隆司の折れたバットが、オリックスの曽谷龍平の胸付近を直撃するアクシデントが起こった。2回2死一、二塁。海野の三塁への当たりを放った際、折れたバットが曽谷を直撃。曽谷は立ち上がれず、運び込まれた担架でベンチ裏へ。そのまま交代となり、2死満塁の状況で2番手の横山楓が緊急登板。佐藤直樹が三振に倒れて、ソフトバンクは無得点に終わった。