¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÂçÃÀ¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×·î9¥É¥é¥Þ¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢90Ç¯Âå¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Æ¤­¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÇØÃæ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥±¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇØÃæ¤¬¤Ñ¤Ã¤¯¤ê³«¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡£¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤¤¡¢ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÇØÃæ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁêÅö¥¤¥±¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÃÃ¤¨¤é