µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ìÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë22ºÐ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¥×¥íÌîµå¤Îµð¿Í¡¼ºå¿À(Åìµþ¥É¡¼¥à)¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£13Æü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤ÏºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡£¡Ö»Ïµå¼°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢µð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÅêµåÎý½¬¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÂç¤­¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢µÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬±¦¤Ë¤½¤ì¤Æ¥Î¡¼¥Ð¥óÅêµå¤Ï¤Ê