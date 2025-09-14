＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの最終ラウンドが終了した。30歳の金澤志奈が18番パー4でのプレーオフ1ホール目で桑木志帆を破り、地元メジャーで悲願のツアー初優勝を果たした。【LIVE】ギャラリースタンドからの声援がすごい！プレーオフ1ホール目で決着がついた。金澤のティショットは右のラフへ。7番ウッドでの2打目をグリーン左のカラーまで運