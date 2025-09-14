昨年の「全米シニアオープン」で2位に入り、米シニア「PGAツアー・チャンピオンズ」のプレーオフシリーズに進出。2戦目で3位に入りポイントを上積みし、今季のフルシード権を得た藤田寛之。この第二の人生とも言える挑戦を『人生の付録』と表す。そんな米戦記を追っていく。（取材/構成・高木彩音）【写真】杉浦マネージャーの手料理がおいしそう！◇みなさん、こんにちは。藤田寛之です。アメリカに来てから早くも20試合が終わり