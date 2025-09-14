＜ソニー 日本女子プロ選手権最終日◇14日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの最終ラウンド。金澤志奈と桑木志帆がトータル10アンダー・首位でホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー4）へと持ち込まれている。【LIVE】きょうの河本結さんはミニスカスタイル30歳の金澤は地元で悲願のツアー初優勝を狙う。対する桑木は今季初勝利、メジャー通算2勝目がかかる。トータル9アンダー・