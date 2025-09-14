政治評論家の田崎史郎氏が１３日にテレビ朝日系で放送された「ワイド！スクランブルサタデー」に出演し、自民党総裁選をめぐる小泉進次郎氏の動向について述べた。田崎氏は「小泉さんが言われた言葉で」として進次郎氏の発言を紹介。「総裁選というのは、記念受験というわけにはいかないですよ」というものだった。田崎氏は「記念受験というのは有名大学を１回だけ受験する。（総裁選は）そういうわけにはいかないんです。