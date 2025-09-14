お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が14日放送の日本テレビ「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）に出演。芸能界事情に対する疎さが明らかになる場面があった。この日のゲストは俳優の眞栄田郷敦。父は世界的アクションスターの千葉真一さん、兄は新田真剣佑だが、兼近は眞栄田の家族については把握しておらず。兼近はこれまでも、俳優の松山ケンイチの妻が女優の小雪であることや、俳優の駿河太