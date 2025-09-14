9月上旬の記録的な大雨で被害を受けた新潟県上越市の運転免許センター上越支所が、14日、業務を再開しました。3日に県内を襲った大雨では、上越市安塚で3時間降水量が9月の観測史上最大となる89.5ミリを観測。運転免許センター上越支所は床上浸水し臨時閉庁していましたが、機器の点検などが完了したとして、14日は運転免許証の更新と記載事項変更の業務を行い、連休明けの16日から運転免許学科試験業務を含めた通常業