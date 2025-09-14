【モデルプレス＝2025/09/14】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が13日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いタレントのあべこうじとの2ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】高橋愛、夫からの誕プレ＆2ショット公開◆高橋愛、夫・あべこうじからの贈り物公開高橋は「レベルがまた1つ上がりました 39だってさー はや！やば！すご！こんな感じで30代ラストも楽しく過ごしまーす！」と39歳の誕生日を迎えたことを報告。