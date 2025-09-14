◆パ・リーグ日本ハム―西武（１４日・エスコン）６人組アイドルグループの「Ａｐｐａｒｅ！」とシンガーソングライターの「ＶＯＧ」が試合前のファーストピッチセレモニーに登場した。「Ａｐｐａｒｅ！」の朝比奈れいが代表して投球。ノーバウンドとはいかなかったが、「緊張しましたが、皆さんにエールを届けられたと思います」と満面の笑みを見せた。代表曲の「ぱぴぷぺＰＯＰ！」はＴｉｋＴｏｋで再生回数２億回を突破する