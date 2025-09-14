◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）プロ９年目の３０歳、金沢志奈（クレスコ）が通算１０アンダーで並んだ桑木志帆（大和ハウス工業）とのプレーオフを１ホール目で制し、ツアー初優勝をメジャーで飾った。優勝賞金３６００万円を獲得した。プレーオフをパーでしのぎ決着。スタンドの歓声を受け止めながら、涙があふれた。見