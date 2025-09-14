◇プロ野球パ・リーグ オリックス-ソフトバンク(14日、京セラドーム)オリックスの横山楓投手が、2回に2アウト満塁のピンチから2番手で登板し、全てストレートを投げ込み、三球三振でピンチを無失点で防ぎました。先発だった曽谷龍平投手は2回に3安打を浴びて2アウト満塁のピンチを招きます。すると早くもベンチが動き、今季7月30日に支配下復帰し好投を続ける横山投手を投入。すると、そこで迎えた佐藤直樹選手に対して高めのスト