新弟子検査で身長を測るバトツェツェゲ・オチルサイハン＝5日、東京・両国国技館日本相撲協会は大相撲秋場所初日の14日、新弟子検査合格者を発表し、神奈川・旭丘高出身のバトツェツェゲ・オチルサイハン（伊勢ケ浜部屋）ら3人全員が合格した。同じくモンゴル出身のガンバト・オトゴンバト（玉ノ井部屋）とともに、興行ビザ取得後の本場所で初土俵を踏む予定。合格者は次の通り。ガンバト・オトゴンバト（21）モンゴル出身、