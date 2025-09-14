稽古で師匠の伊勢ケ浜親方（左）と話す尊富士＝3日、東京都墨田区の伊勢ケ浜部屋日本相撲協会は14日、秋場所初日から休場した十両以上の力士の診断書を公表し、東前頭12枚目の尊富士（伊勢ケ浜部屋）は「右上腕二頭筋腱断裂で1カ月の安静加療、リハビリを必要とする」との内容だった。8月に手術を受けた。今場所は全休の見通しで、来場所の十両転落は確実。