2026年の全米デビューに向け、日本最高峰の才能を発掘するHYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』（読み:ワールドスカウト ザファイナルピース）がABEMAにて2026年春より独占無料放送される。【映像】WORLD SCOUTプロジェクトこのたび、本プロジェクトのスタジオキャストに指原莉乃、世界で活躍するグローバルガールズグループLE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、世界で活躍するガールグル