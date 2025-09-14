歌手の美川憲一（79）が「洞不全症候群」のため、手術を受けたことを公表した。【映像】デビュー前の美川憲一1965年にデビューし、歌手生活60周年を迎えた美川。『さそり座の女』『柳ヶ瀬ブルース』などのヒット曲で知られ、NHK紅白歌合戦には26回出場。毎年変わる豪華な衣装が注目されていた。Instagramでは“昔の美川シリーズ”と題して、デビュー前の貴重な写真や、「ウエストがこんなにも細かったのよ〜」とコメントして