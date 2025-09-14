武田科学振興財団は9月10日に、2025年度「武田医学賞」を、片桐秀樹博士と佐藤俊朗博士に贈呈することを発表した。●受賞者には賞状、賞牌、楯ならびに1件につき副賞3000万円を贈呈「武田医学賞」は、日本でもっとも伝統のある医学賞の1つであり、医学界で顕著な業績を挙げて医学および医療に優れた貢献を果たした研究者に贈られる。1954年に武田薬品工業の創業170周年記念事業の1つとして設けられ、1963年の武田科学振興財