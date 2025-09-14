超爽快なスーパーボレーが炸裂した。９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、大型補強を敢行したアーセナルが、アンジェ・ポステコグルー監督が就任したノッティンガム・フォレストとホームで対戦。マルティン・スビメンディの２発と、ヴィクトル・ヨケレスの得点により、３−０で完勝した。期待の新戦力が躍動したなか、特に圧巻だったのが、スビメンディの加入後初ゴールだ。０−０で迎えた32分、26歳のスペイン代表