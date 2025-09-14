Image: Amazon.co.jp この記事は2024年8月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。モバイルバッテリーでスマホを充電する時、ケーブルが邪魔だったり、スマホの操作がしづらかったり…なんてことはないですか？「Anker Nano Power Bank」なら、端子とモバイルバッテリーが一体型になっているので