「オリックス−ソフトバンク」（１４日、京セラドーム大阪）オリックスの曽谷龍平投手が緊急降板した。折れたバットが右胸付近を直撃し、担架で搬送された。二回２死一、二塁から海野のバットをスライダーでへし折った。だが折れたバットの先端が曽谷をダイレクトで直撃。右胸を押さえて転倒し、激しく痛がるそぶりを見せた。ベンチからトレーナーが飛び出し、内野陣も曽谷のもとへ集まった。すぐさま担架が要請された中、