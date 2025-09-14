4人組バンド「SEKAINOOWARI」のボーカルFukase（39）が14日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。仲良しアーティストとの豪華5ショットを披露した。Fukaseは、メンバーのSaori、Nakajin、DJ LOVEの3人と、プライベートでも仲の良いことで知られるラッパーのちゃんみなとの“豪華5ショット”をアップした。5人は13日から開催されている野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演。それぞれの衣装を身にま