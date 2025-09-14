北朝鮮の金正恩総書記の妹・与正氏は、今月15日から始まる日米韓の共同訓練などを非難する談話を発表し、対抗措置を示唆しました。北朝鮮の朝鮮中央通信が14日に報じた談話で、金与正氏は日米韓が15日から実施する予定の訓練「フリーダム・エッジ」などについて「北朝鮮への対決的姿勢の『誇示』であり、対決政策の『継承』と理解する」と非難しました。また、与正氏は「無謀な力自慢は必ず自らによくない結果をもたらすだろう」と